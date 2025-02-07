羅文嘉：歡迎陸客來台觀光　但先小兩會協商

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月7日電（記者 鄭羿菲）2025台北燈節2日至16日舉行，上海市政府循例參展，今年申請2個官方團均遭陸委會擋下。海基會秘書長羅文嘉7日表示，較關鍵的原因是，若要推動來台觀光，應回到小兩會（台旅會、海旅會）機制協商，盼不要破壞過去已建立的兩岸事務會談協商機制。



陸委會7日發出聲明表示，第二團來台行程涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光“小兩會”溝通後，再行申請來台，經整體評估，不予同意上海市文旅局團來台。



台北市政府日前邀請上海市台辦主任金梅等13人主團要出席2日晚間台北燈節，但陸委會以“上海市與台北市1月20日才送件、送件時間太趕，來不及審查”，全團審核未過。上海文旅局副局長金雷帶隊的第二團，經陸委會審核後，再度不准全團來台。只准許第三團14位燈藝師與旅遊業13日抵台。



海基會7日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，根據陸委會的回應，應該是兩岸觀光協商的問題。上次雙城論壇時，有表示將開放上海居民來台灣觀光。我們的立場很清楚，歡迎對方能來台灣觀光，創造雙方彼此的利益，相關細節則希望回到正常體制，透過“小兩會”進行會談協商。



羅文嘉說，“小兩會”指的就是台旅會與海旅會協商，我們希望若確實要推動來台觀光相關的開放事宜，透過“小兩會”協商是最適合的，就是回到已經存在、常態化、運作得很好的機制處理。



羅文嘉指出，他們無法入境的原因是，若要談觀光旅遊，應該回到“小兩會”這個基礎來，希望不要破壞過去已經建立的“大兩會”、“小兩會”等，作為兩岸各項事務會談協商的機制，這才是問題與較關鍵的原因。