施威全：美國加重稅 台灣逆來順受非常荒謬

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 資料照） 中評社台中2月9日電（記者 方敬為）美國總統特朗普揚言對台灣半導體課徵100%關稅，淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，美國對台實際的關稅政策走向有待觀察，值得注意的是，台灣官方面對相關風險，毫無應對作為，甚至逆來順受要協助產業移出台灣赴美投資，非常荒謬。因為這不只是單一產業的問題，甚至會牽動台灣其他產業的發展，對經濟勢必產生負面影響。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



針對特朗普多次揚言對台灣半導體課徵重稅，美國商務部長更點名台積電“利用美國”，施威全表示，特朗普對台半導體課徵重稅的機率高低，很難評論，因為具體政策方向尚不明確。



此外，他提到，美國相關的利益團體也會展開遊說等工作，美國政府若對半導體課徵高關稅，美國內部特定產業會造成衝擊，相關業者必然會有所因應，包括業界在國會山莊的代理人、利益關係密切的國會議員等，不排除有相關行動，因此這些業者實際上對特朗普政府的影響力，能否產生左右決策的效果，有待觀察。

