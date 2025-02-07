洪秀柱青年營開講　分享陸生清晨苦讀身影

洪秀柱在2025青雁青年成長營致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會舉辦“青年成長營”第九期營隊，7日下午在新北板橋中華電信學院開幕。洪秀柱表示，此次參與的學員超過50人，是歷來最多人數的一次，對於愈來愈多學員對公共領域事務有興趣她覺得非常開心，也勉勵大家務實與勇於面對挑戰的態度，積極參與當前公共議題的討論。



洪秀柱也談到，她聽在北京大學讀書的朋友說，大陸校園的讀書風氣非常興盛，早上5、6點學生就在圖書館內苦讀，台灣學生應該深思。



中華青雁和平教育基金會主辦的營隊，三天兩夜的課程是針對40歲以下，高中職以上有志從事公共領域工作的青年朋友，目的在積極協助台灣青年打開視野，並為台灣未來發展找出可行的方向，本期首次開放固定名額給40歲以上壯年朋友參加，擴大參與讓青年也能和壯世代互動，連常上街頭批判民進黨的新黨副秘書長游智彬也來參加，還有在大陸經營茶葉生意退休的台商等等。



由於此次學員有多位是台灣學生前往大陸高校求學，洪秀柱提到，大陸校園的讀書風氣非常興盛，她有一位友人退休後還去北京大學攻讀碩士，聽對方分享，早上5、6點整個校園常常都是學生在圖書館內苦讀的身影。洪說，這樣的風氣值得台灣學生深思，究竟別人的優點在哪裡，有哪些可以學習，而不是一味的全面否定。



本次營隊安排的課程，以美國總統特朗普就任後對世界的影響作思辨，另外也包括美國霸權危機和中國崛起、戰爭的盡頭，歐亞與中東的和平前景等主題。



除了洪秀柱全程參與課程外，包括銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、前立委郭正亮、國民黨前“立委”蔡正元、國民黨“立委”王鴻薇、前中華文化總會秘書長楊渡、世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任教授游梓翔等擔任講師。