邱議瑩出書記錄抗癌歷程　力拚高雄市長

綠委邱議瑩、民進黨籍高雄市長陳其邁今天同台互動愉快。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月7日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，高雄綠委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆拚初選爭取提名。邱議瑩今天下午在高雄舉辦記錄罹癌到康復的心路歷程的“生命的溫暖戰歌”新書發表會，陳其邁受邀出席致詞開場打趣說自己是來站台，過程暢談12分鐘邱的轉型，最後也期待邱綻放更美麗花朵的人生。此外，陳水扁也有致贈花籃。



現年53歲的綠委邱議瑩2011年被診斷出罹患卵巢癌，緊急動刀切除腫瘤，卵巢、子宮也被拿掉，終生無法生育。她未受挫折，仍力拚參選高雄市長。



邱議瑩上月曾在台北舉辦“生命的溫暖戰歌”新書發表會及欣賞紀錄片“交換禮物”，當時蕭美琴、陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、綠委蔡其昌與會支持。邱議瑩今天下午在高雄MLD台鋁影城內再次舉辦一場發表會，吸引近300人到場，支持者趁機紛紛拿書簽名合影，2點開放入場前邱就到場招呼眾人，氣氛熱絡。



高雄場次，陳其邁受邀出席致詞，綠委李昆澤，綠營的高雄市議員黃文志、林志誠、林富寶、林智鴻、邱俊憲、陳慧文，還有前綠議員陳致中等人到場支持。邱議瑩父母邱茂男、吳碧霜，胞弟邱名璋也都到場。高雄市信賴之友理事長莊維周醫師、高雄醫學大學主治醫師蔡英美也受邀致詞。



會場有各界送來的20多盆花藍，政界有陳水扁、綠議員林智鴻，醫界有高雄榮民總醫院院長陳金順、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、高雄醫學大學校長余明隆，其他另有大社區農會、梓官區農會、杉林區農會、中鋼公司公共事務處處長孫宏魁、台灣優良蛋品發展協會理事長剪祝平、建築師趙建銘等人致贈。



陳其邁上台致詞共講12分鐘，開場就表明是來站台，並打趣說邱議瑩叫他不要說“恰”（恰北北），但兩人認識30年還是得用“恰”來談起，讓與會眾人聽了哈哈大笑。陳其邁從為了陳水扁就醫的事情到“法務部”“踢”館、不怕丟選票挺同婚、以及邱議瑩完成台大EMBA等三件事來談起邱在生病後的轉型。



陳其邁表示，這三件事都是邱議瑩生病之後發生的事，人只要從鬼門關走過一輪回來，都會有不同體驗、高度與視野。陳其邁最後也認為“未來沒有任何困難與挑戰可以擊敗邱議瑩，邱都無懼無畏，期待邱綻放更美麗花朵的人生。”



邱議瑩致詞時也感謝陳其邁沒有吐槽，但還是說她“恰”，但都講了30年，讓陳講沒關係。邱議瑩也感性提到踢門這件事會跟一輩子，但遇過最大挫敗是2018年陳其邁敗選，因為她的臉書湧入留言數123萬則，堪稱世界紀錄，甚至曾想退出政壇。她最後也說，透過這本書推廣“再生醫療法”並藉此鼓勵所有生病的朋友。