羅文嘉叫苦海基會預算被砍　兩岸事務費用零

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月7日電（記者 鄭羿菲）因政府總預算案遭刪減新台幣2075億元，佔6.6%，新春開工後，“行政院長”卓榮泰就帶頭喊窮。海基會秘書長羅文嘉7日召開第一場記者會，他提及海基會預算很可能被刪減新台幣近1億元，推動兩岸事務的費用等於是零。但有些業務無法縮減，如兩岸文書驗證工作，只能想辦法解決問題。若要自籌2億元，佔整體預算的57%，這不合理。



陸委會今年度預算原列10億3918萬6千元，其中捐助海基會辦理兩岸中介事務預算達2億5957萬元，較去年大增逾40%。



海基會7日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，此次總預算案審查，“立法院”還未送到“行政院”，確切的刪減數額還有待“立法院”統計，但包括“國防部”、“外交部”、陸委會、海基會這4個站在一線面對“極權威脅”的部會，預算不約而同地遭有史以來最大的刪減。



羅文嘉說，陸委會補助海基會的預算被刪減的有2案，一是中國國民黨提案刪除7千萬元，二是台灣民眾黨提案刪除2900萬元，而海基會編列處理兩岸事務的業務費用，也不過9千多萬元。換句話講，幾乎等同於海基會推動、處理兩岸事務的費用等於是零。



羅文嘉解釋道，陸委會補助海基會的預算原本是2億5千萬元，扣掉1億元後，剩1億5千萬元。而業務費用就有9千多萬元，還有人事費、行政維持費，一定不夠，業務很可能就被縮減。但有些業務也沒辦法縮減，如文書驗證，一旦縮減兩岸往來、婚姻、就學等文書驗證怎麼辦？很明顯會影響到人民權益，海基會會想辦法解決這些困難。



羅文嘉指出，海基會會重新審視哪些業務可以精簡，但也會更近一步地說明“立法院”刪除哪些不合理的部分，讓社會各界知道。站在民主政治、責任政治上，造成什麼樣的結果，責任應該分清楚。



至於海基會屬民間單位，去年自籌款也有43%，會否考慮增加自籌款的比例？羅文嘉說，我們算了一下，要籌2億元的話，佔整體預算的57%，這應該不合理。該我們自籌的、減少浪費的，海基會不會迴避責任。但若是來自於在野黨不務實、不理性、只是隨便喊數字，這個責任應該要分清楚。