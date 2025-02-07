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韓國瑜10日將出席賴清德邀五院院長茶敘
http://www.CRNTT.com   2025-02-07 18:23:19


韓國瑜。（中評社　資料照）
　　中評社台北2月7日電（記者　楊騰凱）賴清德邀請五院院長10日下午3時入府茶敘，增進院際協調與合作。“立法院”下午發布新聞稿表示，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜確定將出席。

　　韓國瑜辦公室表示，府方邀請函內容寫著，“盼以人民福祉為優先，凝聚朝野共識，讓‘國政′順利推動。”

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