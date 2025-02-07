新北綠委拚了　表態代收代轉罷免連署書

綠營發起大罷免，新北市6名綠委7日召開記者會表示，將做公民團體後盾。（照片：民主進步黨新北市黨部臉書） 中評社台北2月7日電／民進黨新北市“立委”蘇巧慧、吳秉叡等人7日表示，藍白不僅在“國會”毀憲亂政、亂刪預算，現在還介入罷免活動。民進黨新北市全體“立委”會做公民團體的後盾，將提供罷免連署書“代收代轉”服務。



身兼民進黨新北市黨部主委，也遭藍民團發起罷免的蘇巧慧正力拚參選新北市長。



民進黨新北市“立委”蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡、林淑芬、吳琪銘、李坤城，及不分區“立委”沈伯洋，今天在“立法院”召開“做公民團體後盾，反藍白兩黨亂政”記者會。



蘇巧慧受訪指出，今天民進黨新北市6位“立委”做這樣的決定，其實跟民進黨中央一直以來的態度一樣，都是要讓人民團體做主。不過當戰況發生變化、藍白公然用黨機器介入罷免下，就像打官司一樣，別人都已經請律師了，他們當然要提供必要協助。



蘇巧慧強調，她會與民進黨新北市黨公職人員溝通協調，包括“立委”、議員等，不僅會尊重黨公職的意願，更會尊重公民團體為了使“國會”恢復秩序的罷免行動。今天已跟民進黨新北市“立委”取得共識，6位綠委將代收代轉罷免連署書，而民進黨公職絕對不會搶鋒頭，並且尊重公民團體的意志。



吳秉叡強調，天下興亡匹夫有責，公民團體不需要陷入政治的對抗，而公民團體站出來罷免國民黨“立委”是不得以的，因為他們要拯救台灣。他呼籲民進黨所有黨公職人員，例如“立委”、議員等，可以提供代收代轉服務，而他的服務處願意這樣做。



吳秉叡說明，新北市除了有400多萬人口，還有很多北漂族在新北工作、生活，但戶籍卻在中南部、東部等。如果這些民眾想要參加第2階段罷免連署，罷免其選區的“立委”，他的服務處願意提供連署的書類，當填寫、收集完後，會統一將這些連署書送回到在該選區發動罷免的公民團體。



林淑芬說，國民黨提出罷免民進黨“立委”的行動，其實不是在罷免這個議題上，而是要混淆焦點，試圖讓公民團體的訴求不會被討論。