陸空警500現北部外海　呂禮詩揭解放軍布局

呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／大陸軍機時常在台灣周邊空域進行戰備警巡，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩6日在政論節目分析近期台軍方公布的解放軍進入台海周邊空域活動資訊，指出大陸輔戰機“空警-500”，從過去在台灣西南外海、轉移到台灣北部外海，一點都不正常，都是為了掌握台灣周邊的戰備狀況。



呂禮詩6日在政論節目《頭條開講》表示，依軍方公布的解放軍在台海周邊軍情動態，直升機過去多出現在花蓮外海，因為那邊水深、適合反潛作戰，而5至6日的直升機出現在北部外海，另還有輔戰機也在北邊出現，雖“國防部”沒有公布，但該架輔戰機就是“空警-500”，出現在北部一點都不正常。



呂禮詩解釋，空警-500過去出現在的位置都是在西南外海，從2021年開始就一直在固定的位置，因為那邊是“雷達窗口”，整個中央山脈平均高度在3000公尺以上，只要東部的戰機在3000公尺以下，就很難在西岸看到，不過在卑南主山和北大武山之間，沒有3000公尺的山，所以空警500只要在西南外海對準這個窗口，就可以用雷達看得很清楚。



呂禮詩說，解放軍現在將空警-500移到北邊，就是要掌握東部的狀況，未來若台海發生衝突，北邊會有一架以上的空警-500、西南也會也有一架，掌握整個台灣周邊空域，而軍方有多少防空飛彈都沒用，因為都在射程之外。