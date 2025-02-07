DeepSeek崛起　葛如鈞批台毫無作為

藍委葛如鈞。(照片：葛如鈞提供) 中評社台北2月7日電／中國大陸AI語言大模型DeepSeek日前橫空出世，震驚全球，但“行政院長”卓榮泰卻要求台灣公務機關全面禁用。中國國民黨籍“立委”葛如鈞今日表示，4個月前總質詢他就強調，台灣應發展獨立專屬的AI技術以維護“國家主權”，否則我們的“主權AI”仍將是空中樓閣。總質詢結束後的四個月，DeepSeek已迅速崛起，使大家不得不反思，台灣還有多少個“4個月”可以浪費？



本身是台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士的葛如鈞說明，DeepSeek作為第一個完全開放權重、效能達到 OpenAI o1同水準的模型，採用MIT授權（指開放原始碼），使用者可以隨心所欲地運用這項技術。昨日“行政院”召開記者會，雖然對AI算力及“主權AI”表示關心，並宣稱“國科會”將全力推動相關研發，但隨即卻轉而要求各公務機關以“數位發展部”既有的AI系統為基礎，全面禁用DeepSeek；同時，公立大學及研究機構也必須先報請“行政院”核可、採取必要管制措施後才能使用。



葛如鈞表示，“台灣主權AI”的老問題仍然存在著繁中資料、研發人才還有算力資源都嚴重缺乏的問題。台灣自產的大型語言模型（LLM）“台德（TAIDE）”，面臨資源、語料不足的窘境已久，現在TAIDE 13B模型還沒釋出，DeepSeek R1已達其 50倍 — 671B規模。



葛如鈞指出，早在4個月前的總質詢他就不斷強調，台灣應發展獨立專屬的AI技術以維護“國家主權”，並呼籲卓榮泰儘速提出“主權AI”戰略，否則十年過去，我們的“主權AI”仍將是空中樓閣。



葛如鈞強調，並不是想要危言聳聽地說 DeepSeek有多厲害來滅台灣威風，而是現在世界級的公司都對DeepSeek R1有高度興趣，但現下“行政院”仍然毫無作為、4個月後還是只會“禁用”，坐看DeepSeek崛起。



葛如鈞提及，部分人或許擔心 DeepSeek可能帶有“中國意識”，但他說明，由於該模型採用MIT授權，因此完全有機會重塑其價值觀以解決這一問題。



葛如鈞並提及，總質詢中就曾向“行政院”提出重點建議，包括，一、建立並向TAIDE開放“具有台灣元素的資料庫”以實現“主權AI”，二、明確預算編列以確保資金運用得當，三、“行政院”是否鬆綁著作權法以利資料取得，四、跨部會協調整合人才資源，明確指派主導單位。而卓榮泰當時回覆，TAIDE還在剛起步的過程，會“稍微保守”一點讓他建立基本能力。



葛如鈞重申，總質詢結束後的4個月，DeepSeek已迅速崛起，使大家不得不反思，台灣還有多少個“4個月”可以浪費？他也表示，國民黨朱立倫主席日前表示“人工智慧基本法”將會是本會期的優先法案之一，並定調本會期為“民生會期”，就是希望可以帶領台灣更好地面對全球數位時代的浪潮；但此時此刻，民進黨側翼們卻在各地大抵制、柯建銘總召不斷放話要大罷免，還說這個會期恐沒有法案。



葛如鈞強調，國民黨絕不會容許此類情況發生，本會期內，必將在黨團領導下，團隊協作、智庫參與，全力推動“福國利民”的民生法案，確保“國家利益”與科技發展並進。



葛如鈞表示，目前國民黨內已有多位委員率先提出各自版本的人工智慧基本法，並獲得黨內廣泛支持。國民黨和台灣民眾站在一起，科技與經濟才是台灣未來要走的路。