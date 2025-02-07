洪秀柱：兩岸觀光也要擋　綠根本不想和解

國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）福建、上海民眾原可近期來台團體遊，陸方相關團體已安排台灣踩線，陸委會卻堅持先循“觀光小兩會”討論才放行。中國國民黨前主席洪秀柱對此向中評社表示，包括台北市政府邀請上海官員參加2025台北燈節，也遭陸委會封殺，“賴政府”一系列作為是小鼻子小眼睛，一點都不大氣。



洪秀柱說，實際上也看出“賴政府”根本就沒有想要兩岸好好交流，嘴巴上講希望兩岸和平交流，但事實上根本不想和大陸有任何和解或交流，台灣如果老是用類似方法來對付大陸，大陸百姓難道沒有感受嗎？當14億人對台灣發出怒吼，台灣2300萬人擋得住嗎？不要說打仗，吵架也吵不過。



大陸文旅部1月17日宣佈將恢復福建、上海居民組團到台灣旅遊，閩、滬踩線團已向台灣提出來台考察申請，據指出，兩地旅遊業者踩線團希望2月10日可以來台，上海團12人、福建團16人，來台預計停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返到桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入。



陸委會仍堅持先循“觀光小兩會”討論後再進行，台旅會、海旅會迄今仍尚未接觸溝通，也讓陸客來台踩線團是否能趕在2月10日來台出現變數，台灣觀光旅遊業者對此相當擔憂。



洪秀柱接受中評社訪問時表示，兩岸必須要交流，她不相信民進黨不懂其中的利害關係，現在既然陸方已釋出橄欖枝，台方也該好好思考如何達到雙贏，而不是嘴上說要兩岸和平，檯面下又使拐子、做小動作，講一套做一套。



洪秀柱強調，就以台北燈節來說，這是台北、上海好幾年來固定的交流活動，這有什麼好阻擋的？阻擋之後對“賴政府”有什麼好處？這就會讓陸方感受到，事實上“賴政府”根本不想有兩岸和解或者是交流，這會亂了套。