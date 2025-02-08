王鳳生：美加關稅迫在眉睫　台積電配合度大

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月8日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普揚言對多國加徵關稅，挑動貿易戰。高雄大學榮譽講座教授王鳳生接受中評社訪問表示，貿易戰要爭科技領先，晶片是第一優先，一定會對台灣出手提高關稅，而台積電已放風聲要漲代工報價，配合度可說很大，且不得不，這會讓高科技衛星體系加速出走，守住先進製程也只是讓美國不予取予求，最終價格反映在消費者，這樣民生經濟會更辛苦，對南台灣要發展半導體也只能更持保守態度。



王鳳生也提到，若高科技供應鏈生產成本一層一層疊加，最終價格會反映在消費者身上，民生經濟就會很辛苦。目前台灣官方一直在推大南方計劃，南部要發展高科技廊帶等等，但是看起來特朗普並不希望高科技在台灣這邊發展，政府要一直推大南方計劃，對此，他個人只能採比較保守看法，恐怕沒有這麼樂觀。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



根據外媒報導，台積電業內人士表示，目前台積電正考慮調漲代工報價從原本預估的5%提高到15%，以因應特朗普可能對台積電所帶來的關稅損失。外媒表示，台積電可將大量晶片轉移至美國生產避稅。



王鳳生表示，美國之前對加拿大、墨西哥出手加徵25%關稅，因為美國發現中國透過加、墨轉向出口到美國，美國此舉主要為了要對付中國，才對加、墨課高關稅，但美國又不願意真的打破北美貿易協定，所以又延緩生效30天。他認為，特朗普是很有心機的在操作這些東西。特朗普如老頑童，絕對不會輕易停下來。

