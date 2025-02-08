中評關注：賴清德邀“五院長”茶敘效益不大

賴清德邀請“五院院長”茶敘，韓國瑜角色關鍵。（照片：府方資料照） 中評社台北2月8日電（記者 黃筱筠）賴清德上任至今朝野對抗已到無法化解地步，賴清德訂下周一邀請“五院院長”茶敘，但對照現今情勢，此舉對緩和對立效益不大。對抗的朝野關係，並非“五院院長”協調能解決，賴應要找的應是在野黨領袖朱立倫與黃國昌，以及撤掉大罷免才是。



這場賴清德號召的“五院院長”茶敘，韓國瑜是重點。其他四院可說是綠營自己人，韓國瑜方面一開始透過辦公室提及未正式收到邀請函，並稱“立法院長”身份無法代表“立院”不同朝野黨派發言，是否赴約，還必須審慎思考。在接獲正式邀請函之後，才答應應邀，並提及“立法院”屬合議制機關，“院長”本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為“國家”平穩發展貢獻心力。韓國瑜辦公室說法謹慎，避免為“五院”茶敘結果做背書。



目前“五院”除了“立法院”之外，“行政院”、“司法院”、“監察院”、“考試院長”都是民進黨執政所提名，廣義上的行政體系一環，只有韓國瑜的身份較為特殊。賴舉辦“五院院長”茶敘，可能讓韓國瑜與朱立倫之間產生嫌隙，這也是韓這方面謹慎應對的原因，不想讓綠營見縫插針。



馬英九執政約半年就邀“五院院長”茶敘，當時常提及相關立法進程，也是對當時“立法院長”王金平喊話。馬王兩人關係曾一度緊張，馬透過“五院院長”茶敘，也是意在弦外。現在賴清德邀“五院院長”茶敘，希望化解朝野對立，多少也是希望韓國瑜共同背負朝野對立的責任，避免責任都落在賴一人身上。韓國瑜身為“立法院長”也強調，需要把意見帶回“立法院”尋求朝野共識，韓出手謹慎，擔心賴清德戴他高帽。



陳水扁曾在2004年320開票得知連任之後，當月23日與呂秀蓮共同邀請“五院院長”茶敘，當時就對319槍擊案造成社會對立提及，選舉只是一時的，台灣只有一個，我們沒有分裂的本錢，也沒有撕裂的本錢，希望不要因為一時的選舉受到任何的撕裂。賴請德在去年520上任後，至今才邀請“五院院長”茶敘，時間上已晚了，朝野對立在各項法案修法過程，以及行政單位提出覆議、“釋憲”等方式時更加加劇。



“五院院長”未登場即可知效益不大，賴清德最應該做的是要求民進黨“立法院”黨團總召柯建銘不要再升高對立，也不要再痛批韓國瑜與在野黨領袖。綠營一邊發動大罷免藍委，一邊要邀“五院院長”茶敘化解朝野僵局談何容易。賴也應該另邀在野黨領袖大家坐下談，綠勿再升溫罷免，這才是真正遞出朝野和解的橄欖枝。

