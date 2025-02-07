挺牛煦庭反罷　韓國瑜：台灣內外困境須團結

韓國瑜大讚牛煦庭是最優秀的“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”牛煦庭今晚在桃園市蘆竹區的綠光花園餐廳席開70多桌辦春酒，“立法院長”韓國瑜也到場力挺，他在致詞時除了大讚牛煦庭是最優秀的“立委”外，也稱許綠委王世堅相當有勇氣，不怕民進黨的黨紀處分，衹有王世堅敢站出來公然反對綠營發動的大罷免。



韓國瑜也強調，現在台灣內外都是危機，美國總統特朗普上台後將對台灣的晶片關稅加100%，大家都很害怕，所以下周一下午3點，賴清德才會邀集五院院長想一起共商大計，他想說的是，台灣在風雨齊聚與內外都面臨許多困境的時候，團結比什麼都重要，衹有團結才能為台灣繼續打拚。



親綠民團發起罷免藍委，國民黨桃園6位“立委”第一階段罷免連署均已達標送進“中選會”。藍委近日賣力反罷，紛紛力邀韓國瑜站台。



牛煦庭今晚的春酒宴包括韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍桃園市長張善政、藍委柯志恩、羅智強、洪孟楷、吳宗憲、游顥、林沛祥、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、白委麥玉珍、前藍委鄭麗文、桃園市議會議長邱奕勝和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



韓國瑜在致詞時表示，今天大年初十是他母親97歲的生日，即使在這麼重要的日子，他也只能請母親稍微等他一下，因為他一定要先過來幫牛煦庭站台，而且他要以“立法院長”的見證者身分，來告訴桃園鄉親，牛煦庭這一年來在“立法院”的專業表現，絕對是最優秀的“立委”。



韓國瑜指出，國民黨“立委”在“立法院”每天一心一意，為了台灣發展、社會和人民而努力，台灣因為有優秀的選民，才可以選出優秀的“立委”來監督政府，這樣才能讓台灣成為進步與和諧的社會，所以他認為，有幾流的選民就有幾流的民意代表，有幾流的民意代表就會監督出幾流的政府。



韓國瑜隨即話鋒一轉說，他身為“立法院長”是超黨派的，其實也不只藍營的“立委”優秀，綠營當然也有很優秀的“立委”，但他怎麼都認為，自己過去最親密的戰友綠委王世堅，才是相當優秀的綠委，例如民進黨推動廢死，但衹有王世堅敢站出來反對，王世堅一點也不怕黨紀處分，而現在民進黨要搞大罷免，也衹有王世堅敢公然反對，這是需要有勇氣的。

