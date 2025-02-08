低調！牛煦庭春酒餐會否認為密商反罷

牛煦庭接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”牛煦庭7日晚上在桃園市蘆竹區綠光花園餐廳席開70多桌辦春酒，外傳是要密商反制罷免，但牛煦庭接受中評社訪問否認相關傳聞表示，這場春酒在約3個月前就已敲定，跟反罷免一點關係也沒有，就是一場慰勞去年選戰所有工作人員辛勞的感恩餐會。



牛煦庭的春酒宴包括“立法院長”韓國瑜、“副院長”江啟臣、國民黨籍桃園市長張善政、藍委柯志恩、羅智強、洪孟楷、吳宗憲、游顥、林沛祥、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、白委麥玉珍、前藍委鄭麗文和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



牛煦庭指出，這場春酒在2、3個月前就開始籌辦了，跟反罷免其實一點關係也沒有，主要是因為他第一次選上“立委”，在選戰中受到很多人幫忙，選後總是應該辦一個感恩參會，本來想在選後就馬上辦，但因為“立法院”的衝突張力非常高，所以他一上任就忙得不可開交，因此才會拖了整整一年，加上這一年來他在“立法院”也有些成果，所以才會想舉辦這次的春酒感恩餐會，並向桃園鄉親報告自己這一年來在“立法院”的成績。



牛煦庭提到，他在去年底就已先跟韓國瑜敲定出席這場春酒宴，因為過去一年他在“立法院”的表現，總希望能找一些藍營大咖來加持，而韓國瑜就是再好不過的人選，韓也爽快一口答應。另外，他當然也希望讓過去幫自己打選戰的後援會成員，有幾乎可以一睹韓國瑜的風采，希望能藉由這場感恩餐會讓大家一起同樂。



牛煦庭強調，這次國民黨在“立法院”空前團結，桃園6席藍委更是經常團進團出，大家雖然都在不同的委員會，但針對特定議題也會進行討論與合作，他很感謝大家願意來捧他的場，展現桃園6席藍委的團結氣勢。



桃園6席藍委目前都被綠民團發動罷免，且完成第一階段連署，送案進“中選會”。