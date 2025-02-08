藍白合作反罷　白委麥玉珍轟綠無理取鬧

麥玉珍接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”牛煦庭今晚在桃園市蘆竹區的綠光花園餐廳席開70多桌辦春酒力拚反罷免，唯一受邀出席的台灣民眾黨“立委”麥玉珍受訪時表示，牛煦庭過去一年在“立法院”的表現大家有目共睹，多數是扮演溝通協調與勸和角色，現在卻被綠營濫罷，實在是無理取鬧，所以他一定要過來力挺牛煦庭。



台灣民眾黨目前的8席“立委”都是不分區，沒有罷免壓力。代理主席黃國昌日前表示，民進黨發動的大罷免毫無正當性，把台灣搞得烏煙瘴氣，很多公民感到憤怒，接下來他將協助自主公民對抗綠色威權，攜手守護台灣民主，且一定會有實體行動。



牛煦庭的春酒宴包括“立法院長”韓國瑜、“副院長”江啟臣、國民黨籍桃園市長張善政、藍委柯志恩、羅智強、洪孟楷、吳宗憲、游顥、林沛祥、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、白委麥玉珍、前藍委鄭麗文和多位國民黨籍桃園市議員都到場出席。



麥玉珍指出，桃園是新住民朋友最多的城市，而她跟牛煦庭都在內政委員會，大家相處一年來感情都相當深厚，所以當他知道牛煦庭要辦春酒，就想說一定要排除萬難來支持力挺這麼優秀且年輕的“立委”。



麥玉珍認為，台灣要罷免的應該是不適任的“立委”，但像牛煦庭在“立法院”表現相當優秀，不只在內政委員會推動各項法案，也對“國會”改革和民眾黨一起奮鬥，而過去在內政委員會，只要民眾黨和民進黨在爭執很多法案的時候，牛煦庭都會適時居中協調，讓大家可以順利達成共識。



麥玉珍強調，牛煦庭過去在“立法院”總是扮演溝通協調與勸和的關鍵角色，這麼理性且優秀的“立委”，民進黨卻還想要罷免他，根本就是無理取鬧。