中評關注：韓國瑜反罷　鋪陳與朱立倫合作

國民黨主席朱立倫與“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜7日晚間前往桃園市，與國民黨主席朱立倫共同出席桃園藍委春酒晚宴。桃園是朱立倫故鄉，是朱操盤的關鍵區域，韓此次力挺桃園6席藍委反罷免，就等於是挺朱，韓累積與朱之間的善意，或許能替兩人鋪墊2028的合作可能。



朱立倫當過桃園“立委”、桃園縣長，近年桃園選舉在朱操盤下也有不錯成績，包括2022縣市長選舉，朱立倫力排眾議提名前“行政院長”張善政空降參選，面對民進黨籍前桃園市長鄭文燦積極輔選鄭運鵬接班，張善政起初選情不被外界看好，後來卻越走越順利，拿下5成2得票率勝出，大贏民進黨的4成。



而2024，桃園6個“立委”選區也在朱立倫操盤下成功開出全壘打，6席“立委”全由國民黨拿下，成績十分傲人。整體來說，在朱立倫擔任黨主席以來，已經成功將民進黨執政8年的桃園市重新奪回，打造成北台灣重要藍軍碉堡，也鞏固朱在故鄉桃園的政治聲勢。



然而面對民間團體啟動罷免藍委，桃園市6席藍委包括涂權吉、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、呂玉玲與邱若華全被盯上成為罷免目標，如今6席桃園藍委的第一階段罷免連署書均已送交“中選會”。此次桃園藍委邀朱立倫、韓國瑜、張善政共同出席春酒晚宴，被外界解讀為是向以朱立倫為首的黨中央及“立院”龍頭韓國瑜討救兵協助反制罷免。



桃園既然是朱立倫重要戰略要地，他本人全力反制罷免自然不在話下，更重要的是韓國瑜也願意出面相挺。韓如今人氣重新飆升，他的力挺將帶給桃園藍軍很大的凝聚力，韓出手也等於是給足朱立倫面子，甚至7日還是韓國瑜母親97歲生日，韓還特地前來助拳，格外有意義，韓朱並肩作戰更給人留下不少想像空間。

