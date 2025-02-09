郭正亮談退出民進黨的原因：意識形態太過頭

綠營出身的郭正亮批評民進黨搞台獨是騙人的。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月9日電（記者 張嘉文）由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，舉辦“青年成長營”第九期營隊，8日邀請前“立委”郭正亮專題演講，學員在會中對於他退出民進黨的原因非常好奇，郭正亮回答說，民進黨用意識型態在搞政治動員，讓他決定退出的關鍵是在新冠疫情期間，連BNT疫苗都用意識形態高於人民生命的角度來處理，如果意識型態高於生命價值，從政的目的不就為了自己的權力嗎？所以他無法接受。



郭正亮8日到洪秀柱營隊，以美國霸權衰落和中國崛起為題進行演講，在開放提問階段時，很多學員對於郭以前是民進黨，還曾是主導1999年《台灣前途決議文》要角之一，但後來選擇退出民進黨的原因非常好奇。



郭正亮說，當時的《台灣前途決議文》，他就是想把民進黨拉進來“中華民國”，有個框架，讓兩岸有和平共處的空間，如果是一中框架，這一中的實質性不高，但是象徵性的，這樣兩岸就有相當長的一段時間可以來認識彼此。



郭正亮強調，可是後來民進黨走偏了，要搞“台灣獨立”但事實上又做不到，永遠都靠這一套在搞政治動員，和民進黨不同意見的就是“中共同路人”，他沒辦法接受。

