蔡東杰：石破茂訪美背後是關稅攻防與反制

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月10日電（記者 方敬為）日本首相石破茂7日訪美會晤美國總統特朗普，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，石破茂在美國對日本祭出關稅政策調整之前，先與特朗普晤談，是以實際行動延緩受到美國施壓的積極作為，一方面維繫美日關係，一方面則是關稅攻防與反制的籌碼叫牌。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



特朗普7日於白宮與石破茂會談，特朗普除了敦促日本投資美國能源和技術，也提到可能對日本加徵關稅。石破茂則宣布，將對美投資增至1兆美元，除了經貿議題，也觸及到安全議題，美日在峰會後發表聯合聲明，重申台海區域和平穩定的重要性。



蔡東杰認為，此次峰會的核心焦點，無疑圍繞著特朗普政府可能對日本祭出的“對等關稅”政策，以及日本如何透過制度性框架與經濟讓步緩解壓力。



蔡東杰分析，這場會晤本質上是日本在國際關係結構中“主動試探”與“制度反制”的雙軌策略，其背後既有對美國政策不確定性的預判，也蘊含著美日同盟半世紀以來利益捆綁的深層邏輯。



他指出，特朗普第二任期延續其“美國優先”的強勢作風，已對墨西哥、加拿大、中國等啟動關稅施壓，並計劃陸續宣布對其他國家的對等關稅政策，要求貿易夥伴國與美國的關稅稅率相等。儘管日本尚未被正式點名，但美國對日本的貿易逆差高達約1000億美元，且汽車產業長期是雙邊摩擦的焦點，使得日本成為潛在的關稅打擊對象。

