論壇聚焦特朗普新局　美加東協向台企招手

“2025台·美·亞洲－新供應鏈商機交流論壇”與會來賓合照。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月8日電（記者 張穎齊）今周刊8日在台北君悅酒店舉辦“2025台·美·亞洲－新供應鏈商機交流論壇”，台“經濟部長”郭智輝、“僑務委員會委員長”徐佳青、世界台灣商會聯合總會長吳光宜、美國在台協會（AIT），加拿大、東協駐台機構均有代表參加，聚焦美國總統特朗普帶來的世界新局、財經投資等，進行一系列的講座。



出席者包括北美洲台灣商會聯合總會長陳世修、亞洲台灣商會聯合總會長林凱民、AIT台北辦事處商務官柯思遠、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處長敬獵人、馬來西亞投資發展局台北辦事處長韓娜、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、美國德州駐台辦事處商業投資開發代表詹惠捷、泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏等約300人。



徐佳青表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，持續全球布局、提供合作交流機會，賴清德上任不到一年提出了五大信賴產業，希望投資聚焦外，因應新的國際局勢布局，近日特朗普就任，全球有非常多新局挑戰，那更需要彼此攜手、合作努力，台商在全球佈局上，是連結海內外，“僑委會”也會持續連結跨洲不同的台商，讓台美之間貿易更進步，東協也是重要關鍵，“僑委會”會當重要窗口。



世界台灣商會聯合總會長吳光宜開場致詞表示，美國關稅政策調整對全球供應鏈有深遠影響，在這樣變局下，台商調整策略及應變、增加商機，是論壇交流重點。台灣製造業有靈活能力，在全球佔有不可或缺地位，未來會進一步深化美、加、東協市場，與世界各國合作，供應鏈重組帶來新突破口。



陳世修、林凱民則表示，大家都注重特朗普新政府上台後，所有供應鏈重組，貿易戰遍地烽火，關稅戰更發生在大家周遭，如何穩定成本、準確掌握進貨、銷貨？是所有企業新課題。



會中柯思遠代表AIT談下一步供應鏈關鍵，台灣赴美投資的優勢商機。敬獵人談動盪時局中，可對加拿大市場有信心。韓娜、武進勇、文那隆等也談及馬來西亞、越南、泰國等投資市場。