特朗普關稅戰　郭智輝：協助台企投資美國

郭智輝致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月8日電（記者 張穎齊）台“經濟部長”郭智輝8日表示，美國總統特朗普剛上任2周即對加拿大、墨西哥、中國大陸發動關稅戰，也影響台灣在海外布局規劃，“經濟部”會透過各管道去溝通，台美要互利、互補，首先成立專案服務小組，協助受到影響的台商，在美國成立投資中心、產業聚落。面對特朗普2.0，台灣要更有韌性。



今周刊8日在台北君悅酒店出席舉辦“2025台·美·亞洲－新供應鏈商機交流論壇”，“經濟部長”郭智輝、“僑委會委員長”徐佳青、AIT台北辦事處商務官柯思遠、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處長敬獵人、馬來西亞投資發展局台北辦事處長韓娜、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、美國德州駐台辦事處商業投資開發代表詹惠捷、泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏等與會，約300人。



科技產業出身的郭智輝會中致詞表示，現在是全球經濟變局，台灣有優秀製造業、半導體，在全球有關鍵地位，今年面對疫情後、地緣政治等各種挑戰，台灣經濟表現很出色，去年經濟成長率是4.35%，除了半導體帶頭外，也有傳產的努力貢獻，“經濟部”透過協助台商投資方案，累計投資超過2.5兆元新台幣，“政院”會延長方案，全力發展AI數位轉型創新。



郭智輝說，台灣競爭力兼具速度、彈性、安全、可信賴，台灣在全球產業鏈，會成為最理想的合作夥伴，吸引關鍵外商的注意，包括輝達、超微、美光等，去年都紛紛宣布投資台灣，目前在台灣有40家研發中心，“經濟部”會落實賴清德推動的半導體、人工智慧等信賴產業政策，對境內關外、境外關內、對內也擴大投資，讓台灣製造走向世界，目標2028年將台灣國民所得達到美金4萬元。



郭智輝說，今年對大家來說充滿挑戰，特朗普上任才2周，對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，目前暫緩課徵加拿大、墨西哥30天，但都已影響台灣布局海外的規劃。“經濟部”會透過各管道去溝通，強調台美要互利、互補，首先成立專案服務小組，協助受到影響的台商，在美國成立投資中心、產業聚落，讓台美互利。



他說，針對海外台商，“經濟部”也會協助台商在東協、印度等設廠，結合外貿協會、工研院，提供在地化服務，協助與當地政府爭取投資條件，“經濟部”提供優惠措施，參與台灣產業發展，讓台灣成為經濟日不落國。國際經貿改變，以及特朗普2.0衝擊，台灣要更韌性，“經濟部”提供產業轉型、開拓國際市場、協助企業，與美國、亞洲、全球夥伴成合作供應鏈。