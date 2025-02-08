台積電董事會首度移師美國　台官股代表與會

“行政院國發基金”是台積電第一大股東，持股6.38%，台積電董事會首度移師美國舉行。身為官股董事的台“國發會主委”劉鏡清赴美與會。（中評社 資料照) 中評社台北2月8日電／台積電成立37年來，例行董事會首度移師美國召開，身兼台積電董事的“國發會主委”劉鏡清今天啟程赴美，不過考量“立法院”開議在即，劉鏡清在董事會行程結束隨即返台，此行並無安排其他公務行程。



“行政院國發基金”是台積電第一大股東，共擁有台積電165.3萬張股票，持股6.38%。外資持有台積電股票目前約7成2，其餘股權分散在政府機構、金融機構、各式法人、散戶手中。



綜合台媒報導，台積電共10位董事，其中有7位獨立董事，而“國發基金”是台積電第一大股東，因此在台積電董事會占有一席董事，2024年6月起由新任“國發會主委”劉鏡清擔任法人董事。台積電官網指出，目前十位董事成員中，有七位獨立董事，其中二位為女性。具“中華民國”籍者有四位，包括：魏哲家（董事長暨總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、劉鏡清（“國發會主委”）、林全（前“行政院”院長、東洋董座）。



另外五位獨立董事為美國籍，分別為麥克·史賓林特、摩西·蓋弗瑞洛夫、拉斐爾·萊夫、烏蘇拉·伯恩斯（女）、琳恩·埃爾森漢斯（女）；彼得·邦菲爵士為英國籍。



台積電成立37年來，今年將例行董事會首次移至美國舉行，市場預期此次董事會將檢視亞利桑那州工廠建設進度，由於近期美國總統特朗普揚言對台灣晶片徵收100%關稅，台積電在美布局策略是否調整備受關注。



“國發基金”是台積電第一大股東，共擁有台積電165.3萬張股票，在去年起的這波市值飆升中，若一股不賣，光一年市價價差就收穫了高達7971億元的潛在利益。同時以台積電一年每股發放共計約14元現金股利來看，股息也入帳了231.5億元，等於“國發基金”光靠台積電短短一年帳面上就大賺8，202億元之多。



“國發基金”自1986年投資台積電4.97億元，目前持股6.38%、約165.3萬張股票計算，“國發基金”持股成本為每股0.3元，獲利倍數3，350倍。據瞭解，“國發基金”“一直沒有賣出持股”。