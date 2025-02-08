白營諷吳思瑤在選罷法覆議時會贊成還是反對

民眾黨團諷刺，面對《選罷法》修法覆議時，綠委吳思瑤的白板上會寫贊成還是反對？（照片：民眾黨團提供） 中評社台北2月8日電／藍營青年組成的罷吳四騎士於今日共赴“中選會”遞交罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的第一階段連署書，共2836份。台灣民眾黨“立法院”黨團8日諷刺，《選罷法》修法後，若有“抄名冊”、“假連署書”、政黨在幕後搞惡意罷免的情事，將有法律問責。第一階段連署達標、即將被罷免的“立法院”最愛寫白板的“立委”吳思瑤，面對《選罷法》修法覆議時，會寫上“贊成”還是“反對”呢？



民眾黨團表示，民進黨萬年總召、人稱“現代盤古”的柯建銘 ，驚天一喊發出大罷免、大動員後，全台風起雲湧。自稱公民團體的大軍一路殺進路易莎、溪洲夜市和知名餅舖，只要不支持大罷免，就潑上紅墨，揭發這些包藏禍心的“中共同路人”。



民眾黨團指出，現在罷免案連署已陸陸續續送入“中選會”，象徵公民自覺的決心、也象徵人民對不適任“立委”的忍無可忍。就在此時，前“行政院長”蘇貞昌之女、下任新北市長大熱門人選、民進黨蘇系大將蘇巧慧，也赫然被發現第一階段罷免連署已達標！而且她並不孤單，兩位民進黨原住民“立委”伍麗華、陳瑩，以及剛連任民進黨團幹事長的吳思瑤，罷免第一階段連署也達標了！



民眾黨團說，蘇巧慧率先發難，找來五位新北市民進黨“立委”開記者會，質疑怎麼可能短短幾天就可以交出數千張連署書？“一分鐘幾十張耶，這太離譜了吧！”伍麗華更直指“極大的可能是從黨員名冊裡面抄來的！”臉上無光的吳思瑤，則維持睜眼說瞎話的一貫風格“連署攤乏人問津，卻能送出達標連署書？”



民眾黨團表示，看著她們不平地吶喊、不甘心的眼神，非常好奇，這幾位民進黨“立委”此刻心中是否默默在感謝在野黨，三讀通過了《選罷法》修法，否則若這些罷免連署書真的是抄來的、或是幽靈、死人連署的，恐怕是柯建銘也難救！



民眾黨團指出，《選罷法》修法後，進一步落實保障民權，若有“抄名冊”、“假連署書”、政黨在幕後搞惡意罷免的情事，也將有法律規範、問責。



民眾黨團說，吳思瑤、蘇巧慧、陳瑩、伍麗華先不用謝，雖然法案三讀了，但事情還沒完，因為“行政院”堅持提出覆議，而且很快就要投票，呼籲幾位51戰隊的大“立委”們，這一次投票，記得要用腦。



民眾黨團表示，最讓人好奇的是，最愛寫白板的吳思瑤，聲嘶力竭扣在野修法毀憲亂政、毀天滅地大帽子的吳思瑤，這次在選罷法覆議投票時，她的白板上，會寫“贊成”還是“反對”呢？