高虹安案停審“釋憲”案　“憲法法庭”不受理

民眾黨新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北2月8日電／遭停職的台灣民眾黨籍新竹市長高虹安被控2020年“立委”任內，浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪判刑7年4月，二審法官1月2日聲請“釋憲”並裁定停止審理，“憲法法庭”大法官呂太及蔡宗珍、朱富美2月8日認為高院法官難謂已提出客觀上形成確信系爭規定“違憲”之具體理由，裁定不受理。



“憲法法庭”第二審查庭以一致決裁定不受理，審判長為呂太郎，成員包括蔡宗珍、朱富美。因“憲法法庭”不受理，高虹安案將回到高院繼續審理。



綜合台媒報導，3大法官認為，相關法律規定作成高虹安有罪與否之終局裁判所應適用之法律，難謂於原因案件之裁判結果有直接影響，犯罪構成要件事實存否所需或所欲引據之相關法律規定，僅就此而言，相關規定聲請為法規範“憲法”審查，與憲訴法第55條所定要件已有不合。



3大法官認為，“立法委員”得聘任公費助理，及“立法院”應編列預算支應助理費與相關費用之規定，其立法目的在於規範“立法委員”職權行使之人事組織等事項，與系爭犯罪處罰規定無涉，亦絕非其法定構成要件之一環。



此外，系爭規定之規範內容並未有屬不確定法律概念性質之規範要素，其規定於個案之具體適用，均應由個案有權機關或救濟機關為適當之解釋，凡此均不生系爭規定違反法律明確性要求之問題。



至“立法委員”依系爭規定聘任公費助理，並向“立法院”申領公費助理費與加班費等實務運作情形，於刑事案件中是否構成系爭犯罪處罰規定之構成要件事實，乃法院審判權核心所在之個案認事用法之範疇，非法院得聲請法規範“憲法”審查之事項範圍。



況規定係明文賦予“立法委員”有依法聘用公費助理之權限，且明定“立法院”應編列相關預算以為支應，並無授權“立法院”或其他行政機關以命令為補充之規定，自不生牴觸授權明確性問題。就此而言，聲請人似有將法律明確性要求與授權明確性要求混為一談之嫌。



據上，聲請人主張系爭規定牴觸法律明確性與授權明確性，其所為論證，客觀上顯非無謬誤，難謂已提出客觀上形成確信系爭規定“違憲”之具體理由。