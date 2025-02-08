謝金河建議台積電加碼投千億　讓特朗普開心

今周刊董事長謝金河演講。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月8日電（記者 張穎齊）日本首相石破茂快閃美國與總統特朗普見面。今周刊董事長謝金河今日出席論壇表示，石破茂訪美，特朗普一定會開條件，特朗普要世界供應鏈都慢慢往美國集中，台灣面臨特朗普2.0時代，要有全方位的想法。他建議台積電2月在美國開董事會時，或許也可宣布加碼投資1千億讓特朗普開心一下。



今周刊8日在台北君悅酒店出席舉辦“2025台.美.亞洲－新供應鏈商機交流論壇”，出席者包括台“經濟部長”郭智輝、“僑務委員會委員長”徐佳青、世界台灣商會聯合總會長吳光宜、北美洲台灣商會聯合總會長陳世修、亞洲台灣商會聯合總會長林凱民、AIT台北辦事處商務官柯思遠、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處長敬獵人、馬來西亞投資發展局台北辦事處長韓娜、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、美國德州駐台辦事處商業投資開發代表詹惠捷、泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏等約300人。



謝金河演講表示，特朗普要讓美國再度偉大，現在投資美國成為顯學，台美貿易順差大，政府要考慮是否將向中東買的油，變成向美國買油？“國防”武器也要加倍買，台灣可成為特朗普的幫手，而中國大陸才是特朗普的對手，包括關稅戰、郵包課稅等，特朗普在重塑世界秩序，包括巴拿馬運河、格陵蘭、加沙走廊，甚至到蘇黎士運河、台海、南海，特朗普都有藍圖。



他提到，特朗普打出每一拳都拳拳到肉，給世界帶來巨大影響，而中國大陸也推出了DeepSeek的AI模型，也是帶來巨大影響，中美黑天鵝、灰犀牛都影響台灣，特朗普在AI方面宣示有與軟銀、甲骨文、OpenAI一起打造AI新世界、目標創造美金5千億，AI是高資本競賽，中國大陸國務院總理李強也找DeepSeek創辦人梁文鋒。而輝達執行長黃仁勳沒參加特朗普就職典禮，卻也是跑到北京去，中國大陸在AI要彎道超車。



謝金河說，而特朗普1.0時，美國科技界老闆與其站對立面，這次2.0都站在特朗普身邊，而中國號稱用不到美金600萬元創造DeepSeek，美國卻要用美金5千億打造ChatGPT，DeepSeek橫空出世，使全世界AI都下跌，包括輝達、台積電等都跌，中國大陸在蒐集數據、蒸餾技術佔有優勢，把AI平價化，全世界將開始一場AI新革命，特朗普也說DeepSeek降低AI成本是有幫助。不過特朗普最大敵人還是中國，特朗普如今緊急在白宮會晤黃仁勳，也一定是密商DeepSeek造成的影響。



針對特朗普稱要對台積電課100%關稅，謝金河說特朗普對台積電非常不友善，說偷走美國98%晶片生意，台積電要想辦法與特朗普團隊稍微溝通，表明台積電是美國重要幫手，甚至可邀特朗普去亞利桑那廠，或送特朗普個印有特朗普名字的4奈米晶片。台積電2月中旬將在美國開董事會，或許也可宣布加碼投資1千億讓特朗普開心一下。



他說，特朗普說喊打關稅戰喊到現在，實際只對中國課了10%關稅，其他都沒真的發生，加拿大、墨西哥市美國的兄弟，對兄弟開刀也不利自己。他總結，台積電是中間者，不是終端產品，若特朗普要課台積電100%關稅，成本也會連累到蘋果、輝達身上，對美並無幫助，台積電不是美國的對手，而特朗普要台灣繳保護費，那政府可去與特朗普團隊協商，提高“國防”預算、買“國防”武器。