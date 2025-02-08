高虹安案“釋憲”未被受理　林志潔析後續發展

陽明交大特聘教授林志潔。（中評社 資料照） 中評社台北2月8日電／已退出台灣民眾黨、遭停職的無黨籍新竹市長高虹安在“立委”任內涉嫌浮報助理酬金等案一審遭判刑停職中。台灣高等法院先前裁定停審聲請“釋憲”，“憲法法庭”7日裁定不受理。對於高虹安2026是否有機會參選連任？陽明交大特聘教授林志潔則說，若官司三審確定是在2026選舉之後，高仍具參選資格，但就算當選連任，仍有可能被停職。



高虹安涉嫌在“立委”任內詐領助理費，去年7月一審判刑7年4月、褫奪公權4年，新竹市長職務被停職，由副市長邱臣遠代理。二審台灣高等法院認為《立法院組織法》第32條第1項規定有“違憲”疑慮，裁定停審並聲請“釋憲”，“憲法法庭”7日以一致決裁定不受理，認為聲請人難以提出客觀上形成確信系爭規定“違憲”的具體理由。



根據《中時新聞網》報導，高虹安涉貪案高院聲請“釋憲”並裁定停止審理，“憲法法庭”大法官呂太及蔡宗珍、朱富美一致決，不受理。對此，曾代表民進黨參選新竹市“立委”的陽明交大特聘教授林志潔解釋，“憲法法庭”認為該案不具備《憲訴法》55條得聲請“釋憲”的原因，用白話解釋就是“請高院回去自己處理”。



林志潔指出，“立法委員”職權行使法的條文，只是在說明“立法委員”聘任助理及“立法院”應編列預算支應助理費與相關費用規定，這個條文不是刑事法規，也不是在規定怎樣行為是犯罪，所以並沒有犯罪構成要件不明確問題，這條規定也沒有授權訂立其他補充規定，因此也沒有授權不明確的問題。



林志潔也說，至於有關“立法委員”自己聘任助理時，有無違法申請加班費或用人頭支領費用等等問題，“憲法法庭”認為“這是你刑事法庭要做的審判工作，不是“憲法法庭”要做的工作”。



結論就是，高院就高虹安貪污案所涉及的“立法委員”職權行使法有“違憲”疑慮聲請“釋憲”，被“憲法法庭”認為不具備《憲訴法》55條得聲請“釋憲”的原因，所以“憲法法庭”不受理，“憲法法庭”請高院好好繼續審理高虹安市長是否有貪污的案件。



而高虹安案件回到高院審理後，是否仍有機會參選連任？林志潔說，若高虹安官司三審確定是在2026年縣市長選舉後，高虹安還是具有選舉資格，只是就算高虹安當選，“內政部”還是有可能把她停職，這是《地制法》和《選罷法》沒有同步造成，《選罷法》排黑條款涉及參選資格，雖然一審有罪，但也可能最後改判無罪，因此規定需要判決確定始喪失參選資格。