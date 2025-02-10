林偉修：特朗普要脅台積電 台沒有談判空間

淡江大學全球政治經濟系副教授林偉修。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月10日電（記者 楊騰凱）美國總統特朗普一度揚言將對台積電晶片課徵100%關稅。淡江大學全球政治經濟系副教授林偉修向中評社分析，此舉目的還是希望台積電先進製程轉往美國，台積電若不給，可能最後連訂單都沒了，不論是台灣政府或是台積電，面對美國的要求，壓力都非常大。



林偉修為美國克萊蒙研究大學政治經濟學博士，研究專長包括國際政治經濟學、政治經濟學、經濟發展、發展經濟學、國際金融政治，現任淡江大學全球政治經濟系副教授。



林偉修指出，特朗普想對台積電晶片課徵100%的關稅，這個是做不到的事情，完全不可能，通常會使用關稅手段，就是希望達到消費移轉的效果，也就是說，當對某一國的關稅上調時，自該國進口的商品價格會提升，消費者可見到價格變貴，就會把消費轉往其他產地的產品，而轉移效果的前提是，要有其他替代產品、競爭者存在。



林偉修表示，可是台積電高階製程的晶片全球市佔率8成到9成，就算關稅上調，也沒有可替代選項，當一個晶片假設原本賣100元，因為100%的關稅售價上升到200元，消費者沒有選擇，還是只能向台積電購買，所以對台積電加徵關稅的懲罰效果很有限。



林偉修表示，另一方面，世界貿易組織（WTO）本來就有規範高科技產品可以免關稅，特朗普現在要對這項規定提出挑戰當然不是不行，但這會對美國的信譽造成影響，因為美國早期都是主張自由貿易、全球化，但特朗普現在上台就做出這些加稅的動作，相信其他國家都看在眼裡，這對於美國全球領導者的角色形象將有很大的傷害。

