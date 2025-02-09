陳溢茂：特朗普關稅戰會造成全球通膨

美國舊金山州立大學財務金融系教授陳溢茂演講。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月9日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普關稅大戰，美國舊金山州立大學財務金融系教授陳溢茂8日出席論壇表示，特朗普對中國課徵關稅，中國也有祭出四大措施反制，中國若也發動報復性關稅，對美國經濟也會有負面影響，關稅戰更會造成全球通貨膨脹，而台灣也會被影響、也被特朗普找麻煩。



今周刊8日在台北君悅酒店出席舉辦“2025台.美.亞洲－新供應鏈商機交流論壇”，出席者包括台“經濟部長”郭智輝、“僑務委員會委員長”徐佳青、AIT台北辦事處商務官柯思遠、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處長敬獵人、馬來西亞投資發展局台北辦事處長韓娜、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、美國德州駐台辦事處商業投資開發代表詹惠捷、泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏等約300人。



陳溢茂演講開頭即開玩笑表示，特朗普害死人，一位78歲的老人失去理智，昨天又把美國股市搞得一蹋糊塗，更說要祭出對等貿易，使得美國股市金融市場下跌、市場反應不好，美元則是有上漲、黃金價格創紀錄等，但整個股市金融市場都對特朗普是負面反應。

