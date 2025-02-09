關稅戰低價訂單轉台　王鳳生：別高興太早

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月9日電（記者 蔣繼平）受到特朗普關稅戰效應影響，美國原在中國大陸生產的低價螺絲訂單轉單來台，引發業界熱議。高雄大學榮譽講座教授王鳳生接受中評社訪問指出，這對螺絲產業來講是短多長憂，傳產面臨轉型高附加價值壓力，今年2025年就是要面對碳權，絕對無法忽略碳權，否則未來恐會失去歐洲市場，因此拿到低價值訂單，不要高興得太早，人家會給你都有原因，利潤低且還可能虧本。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



媒體報導，受特朗普貿易戰影響，美國扣件大廠原本下給中國大陸的低價螺絲訂單，因美中貿易戰而首波轉單來台。業界指出，這批原本由中國大陸供應、高達5萬公噸的銷美螺絲訂單轉到台灣，但每公斤僅1美元，因與台灣螺絲銷美正常報價3至4美元相比堪稱差距甚大，業界議論紛紛。



王鳳生表示，這對螺絲產業意義是“短多長憂”，原本去年已經面臨景氣寒冬的螺絲產業，拿到這一批“續命訂單”後，短期內只想趕快活命，等於產業轉型走回頭路，因為傳產面臨轉型壓力，需要提升產品附加價值。產業鏈從最上游的中鋼，需要轉型往精緻鋼材發展外，螺絲、螺帽等扣件也需走高附加價值發展。

