洪秀柱語中評：綠無賴罷免 藍必須以戰止戰

國民黨前主席洪秀柱批評大罷免很荒謬。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月9日電（記者 張嘉文）針對綠營結合民間團體發起全台罷免中國國民黨“立委”的狀況，中國國民黨前主席洪秀柱對中評社表示，民進黨假借民間團體和側翼發動一場非常不理性的無差別罷免，是非常無賴的做法，更會擾亂社會秩序，破壞民生安寧。



洪秀柱強調，柯建銘和賴清德似乎是在唱黑白臉，賴一方面在講要社會安定，大家要團結和諧，講得很好聽，柯建銘卻在號召青鳥出來罷免藍委，非常荒唐。



洪秀柱強調，據統計，綠營這種無差別罷免要花費預算至少要四億新台幣以上，政府說沒預算可以執政，但卻有預算可以搞罷免？這非常矛盾。



洪秀柱說，藍營面對這樣的無賴做法，當然不得已之下必須反擊，以戰止戰是有必要的，甚至要設定任何一席藍委都不能少的目標，否則在野士氣會大受打擊，所以必須全黨團結投入。



綠營公民團體發動、民進黨支持的大規模罷免國民黨“立委”活動，正如火如荼展開，國民黨被迫應戰，揚言要“以罷制罷”，已預見接下來台灣政壇的動盪。



洪秀柱對此接受中評社訪問時表示，這種大罷免的情形，其實民眾心理大多是覺得莫名其妙的，好不容易選出民意代表，表現好不好，四年後就可以決定要不要繼續支持，可是現在綠營的所作所為根本是在賴皮，難道因為黨主席姓賴，就可以如此？