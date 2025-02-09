湖北台辦主任率武漢高龍苗栗交流　地方熱情

武漢高龍舞龍技藝團一行人8日傍晚到苗栗竹南龍鳳宮進行登台首場演出。左四為湖北省台辦主任程良胜，國民黨“立委”陳超明和新黨主席吳成典陪同。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月9日電（記者 盧誠輝）為了慶祝元宵節，苗栗縣政府邀請湖北“武漢高龍”來台展演，舞龍技藝團一行人在湖北省台辦主任程良胜帶領下，8日傍晚到苗栗竹南龍鳳宮進行登台首場展演，身兼竹南龍鳳宮主委的無黨籍“立委”陳超明也熱情接待，除了介紹該廟沿革外，也邀請舞龍技藝團一行人體驗該廟特有的“過平安橋”傳統民俗文化。



漢陽高龍起源於唐代，盛行於湖北省武漢市漢陽區江堤鄉、永豐鄉及蔡甸區部分地區，這些鄉的很多村鎮都時興舞高龍，從未間斷。高龍的舞法與其他龍燈不同，屬於竪式舞法，舞高龍場面宏大、氣勢壯觀，其扎制、開光、焚燒搶福等過程獨具特色。2008年，漢陽高龍入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。



“武漢高龍”舞龍技藝團8日傍晚抵達苗栗竹南龍鳳宮，包括陳超明、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、中國國民黨籍“立委”邱鎮軍、國民黨籍苗栗市長余文忠、新黨主席吳成典等人都到場見證兩岸久違的民俗文化交流。



陳超明以竹南龍鳳宮主委的身分熱情接待，陳牽著程良胜的手逛了廟裡廟外一大圈，詳細介紹該廟的沿革與特色，並邀請一行人體驗竹南龍鳳宮特有的“過平安橋”傳統民俗文化，因竹南龍鳳宮周遭就是夜市，陳超明也當場邀請程良胜一行人有機會可以品嘗台灣的夜市小吃，感受台灣濃濃的人情味。