兩岸傳統民俗文化交流　武漢高龍苗栗首展演

武漢高龍8日晚間在苗栗竹南龍鳳宮進行來台首場展演。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月9日電（記者 盧誠輝）為了慶祝元宵節，苗栗縣政府邀請來自湖北的“武漢高龍”來台展演，舞龍技藝團一行8日晚間在苗栗竹南龍鳳宮進行首場展演，吸引了約數百人到場圍觀，武漢高龍也大秀絕技贏得滿堂彩，許多民眾在展演後仍意猶未盡，圍著武漢高龍舞龍技藝團拍照，相當開心兩岸能進行傳統民俗文化交流。



漢陽高龍起源於唐代，盛行於湖北省武漢市漢陽區江堤鄉、永豐鄉及蔡甸區部分地區，這些鄉的很多村鎮都時興舞高龍，從未間斷。高龍的舞法與其他龍燈不同，屬於竪式舞法，舞高龍場面宏大、氣勢壯觀，其扎制、開光、焚燒搶福等過程獨具特色。2008年，漢陽高龍入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。



“武漢高龍”舞龍技藝團8日傍晚抵達苗栗竹南龍鳳宮進行首場展演，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、無黨籍“立委”陳超明、中國國民黨籍“立委”邱鎮軍、國民黨籍苗栗市長餘文忠、新黨主席吳成典等人都到場見證兩岸久違的民俗文化交流。



武漢高龍在晚間約6時展開表演，舞龍技藝團一行人就受到圍觀民眾的熱情歡呼，武漢高龍隨即在鑼鼓聲中大秀絕技，一會兒飛天鑽地，一會兒又噴煙火，看得圍觀民眾目不轉睛，舞龍技藝團也賣力拿出絕活，分別用額頭和肩膀獨力撐起武漢高龍，贏得滿堂喝采。



武漢高龍技藝團最後還秀出“四季平安”、“吉祥如意”、“五福臨門”、“萬事如意”、“闔家幸福”等春聯獻上元宵祝福，讓現場民眾掌聲四起，展演結束後，許多民眾仍意猶未盡，圍著武漢高龍舞龍技藝團拍照留念，大家相當開心兩岸能進行傳統民俗文化交流。

