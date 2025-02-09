左正東：以巴之間都可談判　兩岸為何不能？

台灣大學政治學系教授左正東。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月9日電（記者 張嘉文）針對兩岸未來是否有希望進行和平談判，台灣大學政治學系教授左正東8日在一場演講中表示，如果以色列跟巴勒斯坦都可以談判，兩岸為什麼不能談？中國大陸真的很強大，但台灣也有自己的籌碼和優勢，加上兩岸之間並沒有如以巴之間那麼大的仇恨，兩岸間的起點落差沒有那麼大，當然可以談。



由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，舉辦“青年成長營”第九期營隊，8日邀請左正東以“戰爭的盡頭？歐亞與中東的和平前景”為主題演講。



左正東在會中詳細解說了以色列和巴勒斯坦的衝突，以及俄烏戰爭的背景，其中有不接受對方為談判對象的五種策略，包括談判而宣稱沒有談判、由第三方調停者代為談判、和可節制對方的第三方談判、單邊行動代替談判及以小規模議題談判管理衝突等等。



有學員提問，兩岸能否藉以色列和巴勒斯坦的衝突談判中得到一些啟示？



左正東說，如果以色列跟巴勒斯坦都可以談判，兩岸為什麼不能談？當然是可以談判的。兩岸的差距即便很大，可是巴勒斯坦跟以色列差距更大，巴勒斯坦的自治政府是靠以色列的財政支持，巴勒斯坦人連自己土地上所謂合法的軍隊都不存在，但以色列還是要和它談判，因為他們要共同居住在那裡，這是一個本質的問題。



左正東認為，兩岸之間的權力差距真的沒有大到無法談判的程度，大陸當然很強大，但台灣也有自己的籌碼和優勢；另外，兩岸之間並沒有那麼大的仇恨，彼此沒有種族、宗教對立等等的問題，在各自的區域裡都過得還不錯，這都會使兩岸之間的起點沒有落差那麼大，這其實很重要。