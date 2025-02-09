元宵猜燈謎　高雄關帝廟熱鬧滾滾

高雄關帝廟元宵燈謎晚會，民眾準備各式道具搶答，就是希望被點到名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月9日電（記者 蔣繼平）元宵節下週即將到來，台灣許多廟宇提前在假日舉辦猜燈謎晚會，歡慶元宵佳節。高雄關帝廟燈謎晚會8日晚間熱鬧登場，吸引300人到場參加，30道燈謎讓台下民眾迫不及待舉手搶答，為了被主持人點到，還準備各式道具來吸引注意，氣氛熱鬧。



位於高雄市苓雅區武廟路上的高雄關帝廟，高雄人俗稱“武廟”，每年春節至元宵期間舉辦納福七星平安橋、提供信眾吃平安壽麵、元宵燈謎晚會、乞平安龜等活動，8日晚間就在廟前廣場舉辦猜燈謎及摸彩，吸引300人到場參加，舞台前方擺滿摸彩品，獎品豐富。



高雄關帝廟今年共出30道謎題並公布在廟裡，有傳統的猜俗語和成語，譬如“調職到城市”答案為“步步高升”，“舍南舍北皆春水”猜成語“左右逢源”。另外還有趣味題，“快鍋”猜兩個字“早熟”，“哪一種蛇有很多嘴巴”？答案為“七嘴八舌”，十分有趣。



晚間8時起活動正式開始先安排當地小學學生音樂演奏及舞蹈表演，猜燈謎時，民眾紛紛拿出準備好的法寶：指揮棒、春聯、關公畫像、各式玩偶、鞭炮、扇子、雞毛毯子、雨傘、臉盆等，有人拿出總幹事黃綵沛的照片，上面還寫著美女選我，就是為了吸引注意。



高雄關帝廟，舊名“關帝廳”，主祀忠義象徵的關聖帝君關羽，正殿後排中供奉關聖帝君坐像高達18尺，左右陪祀的關平太子、周倉將軍立姿同高18尺，中排同樣供奉關聖帝君、關平、周倉，是高雄香火鼎盛、創廟超過三百年。