中評鏡頭：苗栗竹南龍鳳宮元宵祈福龜有看頭

苗栗竹南龍鳳宮元宵金錢龜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月9日電（記者 盧誠輝）苗栗竹南龍鳳宮至今已有190年歷史，百年來每年元宵節時都會舉辦祈福龜祭典儀式，1976年還曾找來一隻重達3萬台斤的大神龜舉辦元宵慶典，但隨著時代的進步，近年來祈福龜祭典儀式已改為用新台幣組成的“金錢龜”取代，但祈求長壽財富的意義未變，也讓祈福龜祭典儀式更有看頭。



苗栗竹南龍鳳宮在清道光年間的1835年創建，是竹南當地的信仰中心，廟內主祀天上聖母（媽祖），1984年更在廟內後殿3樓打造一座高達41.212米的巨型媽祖神像，神尊以樹脂加玻璃纖維為模，水泥澆灌塑造而成，線條柔美順暢，曾為世界最高的媽祖坐姿塑像。



苗栗竹南龍鳳宮除了巨型媽祖神像聞名外，擁有超過百年歷史的元宵祈福龜習俗更是地方傳統盛事，每年農曆正月初五都會先舉辦乞龜“擲龜王”暖身活動，信徒會先到廟裡挑選廟方準備好的福龜，再擲筊向媽祖請示要帶回福龜所需的金額，相傳帶回福龜可以祈求長壽財富，因此大受信徒歡迎。



祈福龜活動在1976年達到了最顛峰，廟方找來一隻重達3萬台斤的大神龜舉辦元宵慶典，轟動一時。但隨著時代進步，苗栗竹南龍鳳宮的祈福龜祭典儀式也已改為用新台幣組成的“鈔票龜”來取代福龜，但祈求長壽財富的意義未變，因此每年元宵節前後仍會吸引大批信徒用“金錢龜”來向媽祖祈福。