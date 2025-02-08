柯妻陳佩琪發文淚喊：我活下去的理由是什麼

柯文哲妻子陳佩琪發文問她活下去的理由是什麼，讓身旁的人相當擔心。(中評社 資料照) 中評社台北2月8日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見。柯文哲的妻子陳佩琪8日晚間發文表示，過年去送餐，坐在椅子上，茫然抬頭看著牆上電視出現的一則自殺防治短片，腦海裡也不停地想著這問題，她活下去的理由是什麼呢？只有想到這一幕：“哪天你回家了，再也看不到我了，你會怎麼樣呢？”



柯文哲涉圖利等罪遭檢方起訴求刑28年半，去年9月初被羈押禁見迄今僅有少數幾日被交保，隨後又被羈押至今。



陳佩琪8日在臉書發文表示，天寒地凍的，忍不住往北所跑，想說能送點吃的或穿的，只要能靠柯文哲近些，什麼都好…。有次她跟婆婆說她常去看柯文哲，會拿好吃的東西給他吃，婆婆突然問我一句：“ 他好不好？”她差點掉下淚來，跟別人說她常去看柯文哲，其實是一個面都沒見到…。



陳佩琪接著表示，新台幣7000萬的交保金，加上故意羞辱式的電子腳鐐，這還嫌不夠，一定要押滿押飽，兼禁止通訊接見，這樣才會爽。



陳佩琪透露，1月下旬，某天公公突然四肢癱軟， 血氧濃度下降，意識完全喪失，她和律師去北所遞完申請單後，立刻趕去新竹病房，那天傍晚我靜靜地在一旁陪著公公，突然門口一陣喧嘩聲，多位穿制服的壯漢湧進來，中間夾個穿著單薄、身形看來很瘦小的人，腳上只有一只藍白拖，雙腳被凍得又紅又腫，看著這個人，不敢哭也不敢講，深怕又被說是串證害到柯文哲，只能默默蹲下身子，按按柯文哲的腳背， 像個醫生跟病人說話般：“有點水腫”，並輕輕加了一句：“ 要保重身體”。



陳佩琪更指出，每次有柯文哲的新聞出來，後面總是加一段“沒判刑確定前， 要以無罪推論”， 但實際上是這樣嗎？檢調、媒體與輿論用誅殺九族的手法對他們行抄家滅族之實，都是以“有罪推論”，柯文哲被關押在陰冷的牢房裡，連為自己爭取公平審判的機會也沒有，還有什麼人權可言呢？



陳佩琪表示，每次去送餐，她都把食物切割工整，儘可能排列整齊，才送入給柯文哲，但很多人都勸她別如此費工了，實際上送到柯文哲面前的東西都不知被攪爛成什麼樣子了，外觀看起來根本不像是人可以吃的東西。不久前柯文哲出來幾天又走了， 有段時日她常抱著起訴書掉淚， 心想這到底是什麼世界啊？