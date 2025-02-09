湖北台辦主任率團苗栗交流　吳成典相見歡

吳成典8日赴苗栗迎接湖北省台辦主任程良勝(中)。（照片：吳成典臉書） 中評社苗栗2月9日電（記者 盧誠輝））為了慶祝元宵節，苗栗縣政府邀請湖北“武漢高龍”來台展演，舞龍技藝團一行人在湖北省台辦主任程良勝帶領下，8日傍晚到苗栗竹南龍鳳宮進行登台首場展演，新黨主席吳成典也親赴苗栗迎接程良勝，兩人相見歡一起敘舊，吳成典也向程等一行人表達熱烈歡迎之意。



漢陽高龍起源於唐代，盛行於湖北省武漢市漢陽區江堤鄉、永豐鄉及蔡甸區部分地區，這些鄉的很多村鎮都時興舞高龍，從未間斷。高龍的舞法與其他龍燈不同，屬於竪式舞法，舞高龍場面宏大、氣勢壯觀，其扎制、開光、焚燒搶福等過程獨具特色。2008年，漢陽高龍入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。



“武漢高龍”舞龍技藝團8日傍晚抵達苗栗竹南龍鳳宮，包括吳成典、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、無黨籍“立委”陳超明、中國國民黨籍“立委”邱鎮軍、國民黨籍苗栗市長余文忠等人都到場見證兩岸久違的民俗文化交流。



吳成典8日晚間在臉書貼出多張和程良勝互動的照片並發文表示，湖北武漢省台辦主任程良勝一行，應苗栗縣長鍾東錦、“立委”陳超明邀請，來台參加活動，程主任是好朋友，特別前往苗栗竹南表示歡迎！