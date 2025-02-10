中評關注：武漢高龍苗栗交流三項正面意義

武漢高龍8日晚間在苗栗竹南龍鳳宮進行來台首場展演。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月10日電（記者 盧誠輝）為了慶祝元宵節，苗栗縣政府邀請湖北“武漢高龍”來台演出，一行近30人，這是武漢高龍睽違11年再次登台表演，尤其這次還是在湖北省台辦主任程良勝帶領下率團來訪，更屬難得，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦在內的苗栗政界人士也都盛情接待，不但凸顯兩岸民間交流的重要性，也為台灣帶來三項正面意義。



第一是，台灣渴望兩岸交流的聲音已擋不住。兩岸關係在民進黨執政後降入冰點，從蔡英文到賴清德掌權近十年來，兩岸各種民間交流不斷被緊縮與封鎖，導致兩岸人民往來困難重重，這和過去在馬英九執政時期兩岸互動熱絡的情況有如天壤之別，台灣人民感受特別深刻，也渴望兩岸民間能重啟各項交流。



武漢高龍這次是繼2014年到苗栗展演後，睽違11年再次登台表演，格外具有意義。特別是為了這次兩岸民間文化交流，湖北省台辦主任程良勝還親自率團來台，不但誠意滿滿，也更凸顯大陸對兩岸民間交流的重視。而從武漢高龍在苗栗4場展演後獲得的滿堂彩，也顯示台灣人民渴望兩岸交流的聲音已擋不住。



第二是，兩岸本同根同源有共同文化與慶典。漢陽高龍起源於唐代，盛行於湖北省武漢市漢陽區江堤鄉、永豐鄉及蔡甸區部分地區，這些鄉的很多村鎮都時興舞高龍，從未間斷。這和苗栗傳統元宵特有慶典“（火旁）龍”有異曲同工之妙，也凸顯兩岸同根同源、有共同文化與慶典的共通點。



兩岸除了有共同文化外，更有共同的語言，就算彼此不認識，溝通起來也毫無障礙，完全沒有隔閡。而武漢市不但年年都舉辦“台灣周”活動，去年底第18屆才剛落幕，今年將迎來第19屆“武漢台灣周”，且在武漢市江岸區還有一條“苗栗路”，讓許多到武漢旅遊的苗栗鄉親都倍感親切，人親土親有濃厚的人情味。