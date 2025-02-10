中評觀察：賴清德不踩煞車　仇恨比罷免可怕

賴清德邀請“五院院長”茶敘，韓國瑜角色關鍵。（照片：府方資料照） 中評社台北2月10日電（評論員 林淑玲）賴清德邀五院院長今日茶敘，尋求化解政治僵局；另方面綠營還在大肆罷免藍委，綠民團甚至公開串連抵制支持台灣民眾黨、柯文哲的商家，台灣社會對立持續升高。賴清德要化解政治僵局最快的方式是管住民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，要求這些罷免動作全部停下來，別再升高仇恨。



賴清德的茶敘能達到效果？應是連民進黨人都不看好。行政、立法、司法、考試、監察五院之中，除了“立法院長”韓國瑜之外都是綠營自家人，今天的場景必然是賴清德加四院長圍攻韓國瑜一人。韓不是省油燈，“立院”是合議制，並非他一個人說了算，他不必為賴背書，也無法做任何承諾。賴出招，韓接招，韓把台灣政治動盪原因講出來，賴佔不了便宜。這場茶敘形同賴、韓初次交手，也是賴送分，墊高韓國瑜。



賴清德舉行五院院長茶敘，並未與在野黨領袖見面，目的之一或是要拉韓國瑜，分化藍軍。但這明顯不會發生，所謂的分化或見縫插針應是在能量相近的政治人物之間，目前韓國瑜、朱立倫乃至盧秀燕在藍軍內部聲量高低很容易辨別，朱立倫今年要尋求連任國民黨主席，還要靠韓鼎力支持。綠營現在打韓、推罷免讓韓國瑜全台巡迴站台，反而在強化韓國瑜能量。



政治不必搞到那麼權謀，但現在分明就是綠營在扮黑白臉。

