中評鏡頭：武漢高龍苗栗完美演出全紀錄

武漢高龍9日在苗栗頭份永貞展演，舞龍技藝團大秀“叩”頭頂舞技。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月10日電（記者 盧誠輝）為了慶祝元宵節，苗栗縣政府邀請湖北“武漢高龍”來台演出，舞龍技藝團一行近30人在湖北省台辦主任程良勝帶領下，連續2天在苗栗各處展開4場出演，場場都吸引眾多人潮，舞龍技藝團也大秀絕活獲得滿堂喝采，完美演出為兩岸民俗文化交流留下深刻印記。



漢陽高龍起源於唐代，盛行於湖北省武漢市漢陽區江堤鄉、永豐鄉及蔡甸區部分地區，這些鄉的很多村鎮都時興舞高龍，從未間斷。高龍的舞法與其他龍燈不同，屬於竪式舞法，舞高龍場面宏大、氣勢壯觀，其扎制、開光、焚燒搶福等過程獨具特色。2008年，漢陽高龍入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。



武漢高龍由龍頭、龍身（節）、龍尾三部分構成，屬切割式結構。其舞法屬豎式（立式）舞法，舞技有“叩”、“掃”、“舉”、“抖”、 “頂”、“托”以及被稱為神功絕技“口銜齒托”。



武漢高龍連續2天在苗栗竹南龍鳳宮、苗栗市貓裡喵公園、苗栗頭份永貞宮與苗栗市河濱公園進行4場展演，儘管近日台灣因寒流來襲氣溫驟降，但武漢高龍所到之處仍吸引許多人潮圍觀，舞龍技藝團也不受強烈的東北季風影響，個個拿出絕活大秀武漢高龍的專屬絕技，贏得滿堂喝采。