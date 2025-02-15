中評鏡頭：苗栗頭份永貞宮咸豐年建有狀元門

苗栗頭份永貞宮為鼓勵地方學子努力向學，每年都會盛大舉辦開中門的狀元門儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月15日電（記者 盧誠輝）苗栗頭份永貞宮創建至今已有172年歷史，原本是因早年台灣閩客衝突在清朝官員主使下建立的媽祖廟，近年則為鼓勵苗栗地方子弟努力向學，每年都會為設籍南庄、三灣、頭份、造橋、竹南5鄉鎮取得博士學位或高考及格者，舉辦盛大的開中門迎入祠的祭聖，並將這些金榜題名的子弟名字掛榜，形成狀元門。



苗栗永貞宮清咸豐年間的1853年創建，創建緣由是當時竹南閩南庄和頭份客家庄先民共祀中港慈裕宮媽祖，但因閩客不睦，經常為了進香事宜告進官廳，官員下鄉調解紛爭勸和，途經苗栗頭份田寮庄見一塊地格局不錯，便鼓勵地方仕紳在此見面，也成為客庄少數主奉媽祖的寺廟之一。



苗栗永貞宮從2007年開始，為鼓勵地方學子努力向學，發揚客家晴耕雨讀的傳統精神，每年都會盛大舉辦開中門儀式，邀請當年度設籍在南庄、三灣、頭份、造橋、竹南5鄉鎮取得博士學位或高考及格者，身披綵帶通過狀元門，在鐘鼓齊鳴下，逐一由中門入廟進行三獻禮及敬酒禮祭祀文昌帝君，會後更會將這些金榜題名的子弟名字掛榜分享榮耀，也因此狀元門已成為苗栗永貞宮的一大特色。