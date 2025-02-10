中評關注：韓國瑜赴院際協調有三大防守重點

韓國瑜10日將赴賴清德召集的“院際”協調，相關效應外界都高度關注。（中評社資料照） 中評社台北2月10日電（記者 張嘉文）賴清德以因應內外政經局勢嚴峻挑戰為由，10日下午將進行“院際協調”，召集“五院院長”會商，由於“五院”中僅有“立法院長”韓國瑜為在野黨身分，重點當然是在賴、韓互動。賴清德欲化解總預算案僵局，但綠營結合民間團體發動的全台罷免藍委行動如火如荼展開，不先解開此死結，所謂“院際”協調成效顯然不大。



因此，這次的“院際”協調似乎是政治性或者是象徵性大於實質，韓國瑜答應赴約，將面臨執政黨的明槍暗箭，目前看來有三大防守要點，第一是需避免被吃豆腐，為執政黨背書。



韓國瑜已透過“立法院”發出新聞稿強調，“立院”屬合議制機關，他是本於“院長”職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調。顯然韓預見可能被執政黨吃豆腐，已先聲明不為“院際”協調的結果做背書，此次出席，韓也定調就是向賴清德反映民情。



第二則是避免讓國民黨強力監督執政民進黨的立場軟化。有綠委私下向媒體透露，此次“院際”協調討論內容最重要當然是總預算的部分，賴清德盼能透過和韓國瑜展開對話，藉此促使在野黨在預算上做出讓步。



因此可預見此會面的最大重點，就是希望在野黨對總預算案有退讓空間，但對照“賴政府”這段時間不斷操作預算已被在野藍白陣營刪減，導致很多“部會”都要關門等等的誇張手法，加上全台大罷免已風風火火展開，朝野對立氣氛已升到最頂點，韓國瑜當然知道除了綠營先示軟，否則藍營無任何退讓空間的道理，所以如何避免事後被操作含有應允任何有關總預算案的事項，可能就是韓要慎防的重點。



最後一點則是要避免接下來綠營刻意操作韓國瑜和目前藍營2028熱門人選、台中市長盧秀燕的競爭。經過這次“院際”協調，韓國瑜的政治能量當然更往上攀升，加上其人氣居高不下，愈來愈多有關韓接下來政治路的可能性，所以當然無法排除綠藉此操作他和盧對於未來大位競爭的空間，讓藍再次陷入內戰的困境，就可以大大減輕賴清德連任的壓力。



只是從韓國瑜上周和盧秀燕在“立法院”同台活動時，韓誇讚盧愈來愈紅的動作，就可以看出韓國瑜是刻意避免和盧秀燕搶鋒頭，其政治敏感性還是非常高，只是未來綠營見縫插針的動作看來是只會多不會少。