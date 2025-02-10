中評關注：韓國瑜與盧秀燕會中綠營的計？

韓國瑜、盧秀燕日前在“立院”活動中同台。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電（記者 楊騰凱）賴清德將邀“五院院長”10日入府會商政務，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜允諾出席。有討論認為，賴刻意加強與韓的政治互動，意在拉抬韓的聲量，令國民黨陷入台中市長盧秀燕與韓國瑜“兩個太陽”之爭。綠營若真有這樣的心思，如意算盤未必會成功。



韓國瑜出任“立法院長”以來，聲勢再度走升，這一方面是韓國瑜持續運用自身的幽默感緩和朝野氣氛，亮點金句不斷，令媒體追捧，另一方面也是韓在“立法院長”這個工作上真的很拚，絕大部分院會都由他親自主持，朝野協商更是不缺席，在避免犯錯的情況下，使他很難被綠營扣分。



一個觀察韓國瑜聲勢的指標是，民進黨籍“立委”王義川在2024大選期間就以猛打韓國瑜著稱，但後來王義川透過遞補不分區“立委”進入“立院”後，對韓國瑜的攻擊都形成不了太大的話題。可以感受到，韓越來越有2018年“韓流”期間不怕打、不怕罵的“金身”效應，綠營諸多口水叫罵批評，在韓身上都無法造成傷口。



當韓國瑜聲勢走旺，諸多關於他未來發展的討論就會變多，包括是否會對2028起心動念等等。再加上賴清德方面也在製造與韓國瑜之間的話題，包括指派韓率團赴美出席美國總統特朗普就職典禮，並於出發前邀韓入府“喝咖啡”。最新的動作是，賴清德邀“五院院長”入府共商政務，韓也允諾出席，賴韓再度正面交鋒。



對於賴清德這場“五院院長”的會面，有討論聲音開始認為，賴清德藉由加強與韓國瑜的互動，拉抬韓的聲勢，藉此想讓國民黨陷入韓國瑜、盧秀燕的“兩個太陽”之爭，如果雙方在2028走到必須黨內初選，藍軍自亂陣腳將讓賴得利。



但事實上，距離2028大選時間尚早，到了要決定2028人選前誰會是太陽都還很難講，而且就算有“兩個太陽”，對藍軍是利是弊都還很難講。回顧2024大選期間，新北市長侯友宜原本是最強候選人，後來民進黨全黨打一人，使侯的聲勢大跌，民調崩盤的情形，是周遭輔選團隊始料未及的。