台事實查核中心稱收索羅斯捐款　非USAID

“美國國際開發署”（USAID）。（照:截自X） 中評社台北2月10日電／主導美國政府效率部（DOGE）的特斯拉執行長馬斯克3日指控，“美國國際開發署”（USAID）與新冠肺炎病毒的出現有關，更直批USAID 就是一個“犯罪組織”。前“立委”蔡正元指出，USAID好像也有資助“台灣事實查核中心”，對此，查核中心董事長羅世宏回應了。



台灣事實查核中心，簡稱TFC，2018年4月19日由台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會共同成立，2018年7月31日上線並公布第一批查核報告，2021年02月轉型為獨立法人的基金會。現任董事長羅世宏為中正大學傳播學系教授，他除了在《台灣媒體教育觀察基金會》與《台灣事實查核中心》雙掛董事長外，還是客家公共傳播基金會的董事，被認為綠軍內兼職最多的學者之一。查核中心的創立者包括有現任公廣集團董事長胡元輝、民進黨執政的前新聞局長蘇正平，幾乎都是綠營人馬。



“台灣事實查核中心”董事長羅世宏表示，中心確實曾經在2021年、2022年、2023年7月到2023年12月獲得索羅斯“開放社會基金會”捐助，共約1448萬元台幣。但這些捐款來自索羅斯本人，並非來自USAID。



綜合台媒報導，馬斯克日前在社群媒體寫道，“你知道嗎？USAID 用你的稅金資助生物武器研究，包括導致數百萬人喪生的Covid－19”，他更直批USAID 就是一個“犯罪組織”。



根據無國界記者組織（RSF）公布的最新報告，美國國際開發署在2023年資助了6200名記者、707 家非國家媒體組織，以及279個非政府組織（NGO），資助範圍涵蓋30多個國家。



美國資深共和黨參議員甘迺迪（John Neely Kennedy）表示，美國國際開發署養了1萬多人，每年發放400億美元援助款。包括印度跨性別診所、牙買加LGBT倡議、北馬其頓LGBT活動、哈馬斯控制的加沙組織、蓋達組織旗下的恐怖組織努斯拉陣線（Al－Nusra Front） 等。



PayPal前營運長薩克斯（David Sacks）8日於個人直播中抨擊，“左翼自詡為人民運動，不斷強調草根性，但事實上，這是自上而下的資助計劃，華府撒錢支持全球各地的左翼團體。”



前“立委”蔡正元也表示，馬斯克說美國“國際開發總署”是犯罪組織，現在發現這個犯罪組織的金錢也流入台灣，資助很多團體，其中好像也有“台灣事實查核中心”。

