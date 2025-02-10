賴邀韓協商是鴻門宴？牛煦庭：有政治圖謀

藍委牛煦庭受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電（記者 俞敦平）針對今日下午，賴清德邀請“立法院長”韓國瑜進行院際協商一事，中國國民黨籍“立委”牛煦庭受訪時表示，他認為時機選擇不恰當，並質疑背後有政治意圖。牛煦庭指出，賴清德在許多重大法案表決完成、朝野對立激化後才召開協商，是走過場或懷有其他目的。他擔心韓國瑜孤軍奮戰會遭穿小鞋，但相信其能應對挑戰。中國國民黨籍“立委”賴士葆則形容此次協商恐成“五打一”，並開玩笑的酸說韓國瑜甚至可能因刪減預算而沒有咖啡喝，他認為執政黨可能藉機施壓或製造藍營內部矛盾。



賴清德將於今日下午3時在“總統府”召開首次院際協商，邀集行政、立法、司法、考試與監察五院正副院長及代表進行95分鐘的閉門會商，討論國政議題。賴清德、蕭美琴與秘書長潘孟安將出席。與會名單包括“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜等高層人士，期望透過對話促進府院合作。但由於韓國瑜將孤身面對多位綠營院長與賴清德、蕭美琴，泛藍支持者擔心韓國瑜可能會被穿小鞋甚至是形容這次會議是場鴻門宴。



對此，牛煦庭受訪時表達質疑，認為時機點極不恰當，恐讓外界質疑這場會議僅是“走過場”或隱含政治算計。他指出，目前民進黨在五院中掌握“四院半”的主導權，而“立法院”僅靠藍白合作維持微弱的過半優勢，是“國會”監督制衡的最後希望。

