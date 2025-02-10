藍推還給勞工7天假　綠委：勿民粹修法

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）“立法院”新會期即將開議，中國國民黨團預告本會期將主推民生法案，其中恢復勞工7天假被視為重點法案。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日受訪表示，“行政院”目前還沒有提出版本，因此相關修法茲事體大。她也說，藍白陣營不要為了討好勞工、為了民粹修法，中小企業與產業界有很多意見，應該要審慎多方對話討論。



“立法院”新會期，國民黨主推民生法案，有不少青壯“立委”盼盡速還給勞工“七天假”，將優先力推“紀念日及節日實施條例草案”，拚闖關成功。



吳思瑤指出，國民黨希望這個會期優先聚焦民生法案，非常樂見其成，希望說到做到，希望提出法案民生優先，但是非常遺憾，無論是公投綁大選、中配6年取得身分證減為4年、不在籍投票等修法，依舊是高度政治性、爭議性法案，在“立法院”會造成相當大的波瀾。



她表示，“立委”不要只想當聖誕老公公，維持國家運作，勞資雙方有不同成本。台灣以中小企業為主，為了討好勞工，為了民粹，中小企業產業界有很多意見。紀念日條例可以討論，但是呼籲藍委不要只想討好勞工、當做民粹的工具。放假涉及層面很廣，包括，經濟、交通、勞資雙方權益等，都應該審慎與多方對話，不希望在藍白合作下，沒有討論、強行碾壓，民生法案應當好好的討論，接受各方意見。



至於“政院”版本，吳思瑤坦言目前還沒有規劃，因為茲事體大。

