新北藍反罷利器　廖先翔：中間選民認李四川

藍委廖先翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月10日電（記者 楊騰凱）大罷免潮來襲，新北市6席藍委葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才及廖先翔全都成為罷免對象。外傳新北藍委將國民黨籍台北市副市長李四川視為秘密武器，將邀李站台反罷免。廖先翔今日受訪表示，大家都很樂意李四川站出來，李受藍營與中間選民的認同，有李協助將是非常好的狀況。



大罷免潮向藍委襲來，新北市6席藍委葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才及廖先翔全都都被盯上，包括罷免葉元之的第一階段連署書日前已經送抵“中選會”。今日下午民間團體還將補上另外5席新北市藍委的第一階段罷免連署書。



外傳新北市藍委規劃集體作戰，不排除邀請新北市長侯友宜以及下屆新北市長熱門人選李四川助陣站台宣講，並將李四川視為凝聚氣勢的“秘密武器”。李四川對此則回應說，他是國民黨員，同黨同志若邀請，一定會去幫忙。



李四川早在2009年就擔任台北縣副縣長，當時國民黨籍台北縣長是周錫瑋。後來台北縣升格成新北市，2010年朱立倫當選新北市長，繼續延攬李四川當副市長，李四川與新北市淵源非常深，被視為2026國民黨新北市長熱門人選。



廖先翔今日受訪表示，對於有意參選下一屆縣市首長的人選，投身反罷免確實是一個舞台。李四川對藍營與中間選民來說，包括他的專業能力以及在國民黨內的地位都受到認同，如果李四川有站出來反罷免，相信大家都會很樂意，都會認為這將是非常好的情況。



廖先翔指出，自己是希望不只是李四川，整個藍營上下都可以參與反罷免，一起團結營造氣勢。