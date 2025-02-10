藍軍鎖定罷免　吳思瑤質疑民團作弊

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，藍營罷免團體，包括對她本人的罷免連署站非常少、快閃，時間短暫，連署站是門可羅雀，但是像是綠委張宏陸、吳思瑤、吳沛憶等，國民黨發動的罷免卻能瞬間達標送出，這有什麼正當性，背後有沒有存有“作弊”？或是難以想像運作方式，發動罷免綠委團體要說明，因為作為違反經驗法則。



今天藍綠“立委”回應時事時也非常有趣，幾乎都是被罷免的“立委”出席回應議題，爭取曝光。綠營一向是由黨團幹事長吳思瑤統一對外發言，但國民黨“立委”今天出席回應議題有羅智強、洪孟楷、賴士葆、牛煦庭等都是第一階段連署門檻達標者，還排隊依序回應時事，是非常特別的狀況。



罷免藍營“立委”團體除今天下午再送第二波、共12組罷免提議書外，接下來還有第三波，將再罷3席泛藍“立委”。總計綠營“立委”恐有14位左右、泛藍“立委”有34位，面臨罷免提案。



有關於罷免連署藍委連署書，將可能達30幾位，吳思瑤認為，一切尊重人民意志，罷免各種行動串連是人民表現，但要提出相當大的質疑是，國民黨發動罷免綠委行動，發動者是國民黨人士，提出的罷免為了個人政黨利益，無關公共利益。這本身就是政黨利用罷免來遂行政治鬥爭本質，包括她本人覺得非常光怪陸離，連署站非常少、快閃、時間短暫，連署站是門可羅雀，但是張宏陸、吳思瑤、吳沛憶，國民黨發動的罷免瞬間達標送出，這有什麼正當性，背後有沒有存有“作弊”？或是難以想像運作方式。

