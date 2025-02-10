游顥批府院擋陸客　不顧台觀光業已進ICU

藍委游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月10日電（記者 方敬為）福建、上海旅遊踩線團提出10日赴台考察申請，確定落空。中國國民黨籍“立委”游顥今天對此表示，台灣的觀光旅遊業基本上已進入加護病房（ICU），但民進黨政府出於意識形態，仍然要阻擋陸客來台，放棄兩岸關係轉圜的契機，甚至對台灣的觀光旅遊業棄之不顧，恐怕引發業界反彈。



游顥並透露，無論是“交通部”公開或私下的建議，府院高層是完全是置之不理，間接顯示出賴清德的態度。他呼籲“賴政府”應正視觀光旅遊業的需求，盡快恢復兩岸觀光交流。



大陸文旅部1月17日宣佈將恢復福建、上海居民組團到台灣旅遊，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，據瞭解，兩地旅遊業者踩線團規劃2月10日來台，上海團12人、福建團16人，來台預計停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返到桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入。



但陸委會仍堅持相關事宜先循“觀光小兩會”討論後再進行，台旅會、海旅會迄今仍尚未接觸溝通，踩線團來台確定落空。



在“立法院”交通委員會的藍委游顥10日出席中興新村兒童公園整建工程啟用會勘，針對陸客踩線團來台受阻受訪表示，本來應該今天就能迎來兩岸觀光旅遊重啟的契機，可惜在民進黨政府的技術性卡關之下，無法如願。他之前多次質詢“交通部長”陳世凱，希望政府開放陸客來台，以提高來台旅遊的觀光人次。但據瞭解，無論是“交通部”公開或私下的建議，府院高層是完全是置之不理，間接顯示出賴清德的態度。

