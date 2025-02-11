蔡東杰：美接管加沙機率低　特朗普在炒熱度

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月11日電（記者 方敬為）美國總統特朗普一方面揚言接管加沙走廊，一方裁撤美國國際開發署（USAID），當中是否存在矛盾？中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，兩者其實都顯示特朗普偏重美國直接利益大於間接利益的傾向，接管加沙切中國際熱點，美國可以短時內拉抬談判籌碼，獲取利益，但長期而言，美國接管加沙的機率低，也未必真的想接管。



蔡東杰說，美國國際開發署(USAID)過去存在的任務就是在幫助美國取得間接利益，但相關性質並不符合特朗普的作風，特朗普更希望短期獲利，從近期美國對外政策的轉變以及特朗普的言論可知，特朗普政府採取的單邊主義更偏向了直接利益，強調短期回報，而非長期、穩定的間接收益。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



特朗普提議美國接管加沙地帶，並揚言將當地巴勒斯坦人重新安置到其他國家，引發國際嘩然。另外，特朗普就任後開始重整聯邦機構，由特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）率領的政府效率部（DOGE）宣布，裁撤負責美國政府對外援助與全球發展機構國際開發署（USAID）。特朗普一方面有意將觸手伸進中東，一方面又裁撤外務機構，相關舉措引發關注。

