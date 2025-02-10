韓國瑜與賴蕭一同進場　賴喊行動展現團結

賴清德邀集五院院長進行會談，韓國瑜與賴清德、蕭美琴並排一同走進大禮堂。（照片：府方直播畫面） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）賴清德為化解朝野對立氣氛，邀集五院院長今日進行會談，近下午3點時，由賴清德、蕭美琴等人領著五院院長進到府內三樓大禮堂。韓國瑜與賴清德、蕭美琴並排一同走進大禮堂，其他四院院長則在第二排。賴清德致詞表示，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量！距離越近，力量越大！



他強調，民主國家，政黨之間是“競合”而不是“零和”。無論我們是什麼立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根；我們要努力達成和解、促成合作，讓“國家”和、萬事興，持續壯大台灣，也為區域及全球，帶來和平繁榮。



賴清德表示，透過今天的“國政”會商，他希望向全台灣乃至國際社會傳遞一個明確訊息：無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動“國家”大步向前。



出席的五院院長為：“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜、“司法院”代理院長謝銘洋、“監察院”副院長李鴻鈞、“考試院長”周弘憲，蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安陪同。



五院正副院長抵達“總統府”後，全體與會者至大禮堂，賴在開場時贈禮及合影，並直播上述過程，接著擬於3時25分起閉門會商，預計至下午5時。直播時間約10分鐘。

